ЗМІ: Опубліковано список російських компаній, по яким можуть вдарити санкції ЄС

Під нові санкції Євросоюзу потраплять деякі нафтові та оборонні компанії Росії, повідомляє в понеділок The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає Новая газета.

За даними видання, остаточний список компаній буде затверджений 8 вересня, але вже зараз можна заявити, що в нього увійдуть «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть», «Оборонпром», «Объединенная авиастроительная корпорация» і «Уралвагонзавод».

Санкції припускають, що ці компанії не зможуть кредитуватися в західних банках на термін більше 30 днів.

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Крім того, країнам Заходу забороняється імпортувати продукцію деяких російських компаній, у тому числі «Сириуса», «Станкоинструмента» і «Калашникова».

Нові санкції ЄС щодо Росії можуть вступити в силу вже 9 вересня.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що заходи Росії у відповідь можуть торкнутися обмеження польотів над територією Росії.