Силовики зупинили танкові удари по Маріуполю – Порошенко

Про це сказав президент України Петро Порошенко під час спілкування з колективом Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Президент наголосив, що робитиме все можливе для досягнення миру в країні.

«Ми будемо все робити, щоб був мир, але будемо готуватися до оборони своєї країни», - заявив Порошенко та підкреслив, що Україна буде захищатися не лише військовими заходами, а й дипломатичними, залучаючи підтримку всього світу.

«Ми переможемо, бо з нами правда, Господь. Бо ми прагнемо миру і спокою», - наголосив глава держави.

Читайте такожВночі бойовики наступали на Маріуполь за трьома напрямками - радник ТарутиПорошенко подякував працівникам заводу за внесок в обороноздатність України. Він відзначив, що Маріуполь продемонстрував усій країні, «що таке шана та повага до українського прапору», а слава про те, як жителі міста готові його боронити, йде по всьому світу.

«Потужний голос Маріуполя почув зараз весь світ. Весь світ дивився, як місто, громадяни України, забезпечують безпеку», - сказав глава держави. «Це місто є і буде українським», - заявив Порошенко і додав, що вся Україна готова допомагати боронити Маріуполь.

За словами президента, в України достатньо сил, щоб захистити і місто, і країну. Але, зауважив він, і в Маріуполі, і у всій країні чекають лише одного – миру. За його словами, він пішов на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, вимагаючи гарантій, щоб після припинення вогню на землі Донбасу прийшов мир.

Читайте такожПорошенко в Маріуполі: Цю нашу землю ми нікому не віддамоПрезидент підкреслив, що більше не допустить повторення подій 9 травня, які тоді відбувалися у Маріуполі. «Ми не дамо підпалити місто у прямому та переносному сенсі», - наголосив Порошенко.

*** ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» - найбільше металургійне підприємство Донбасу, один з найбільших експортерів України. Має повний металургійний цикл. Виробляє гарячекатаний і холоднокатаний сталевий лист широкого сортаменту, у тому числі для суднобудування, труби (нафтопроводні, бурильні, газо- та водопроводні). Єдине підприємство України, яке виробляє оцинкований лист та автомобільні балони для скраплених газів. Продукція комбінату сертифікована міжнародними класифікаційними товариствами. Щорічно виробляє 6 млн тонн чавуну, 7 млн тонн сталі, 5,3 млн тонн прокату, 13,5 млн тонн агломерату. Комбінат ім. Ілліча є колективною власністю товариства орендарів (близько 37 тис. працівників).