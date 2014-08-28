Порошенко пояснив, що причиною ускладнення ситуації під Іловайськом стало дезертирство двох підрозділів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко, відкриваючи засідання РНБО.

“Відповідальність за ситуацію, що склалась в Іловайську, значною мірою несуть два підрозділи і керівники, які самовільно залишили позиції, поставивши під загрозу існування своїх бойових товаришів”, - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, кілька батальйонів оточені бойовиками біля Іловайська Донецької області. Майже тиждень добровольці та військовики перебувають під постійними обстрілами. Вони вимагають від президента та міністра оборони підкріплення, зброю та боєприпаси.