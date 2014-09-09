У НАТО поки що готові поставляти Україні нелетальне озброєння - Президент Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявив президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю TVN24 BiS вчора увечері.

"(Україна) може розраховувати на допомогу різного типу, адресовану також українській армії, але там лунали однозначні заяви, що не може йтися про смертоносне озброєння. Це умови, які Україна знає", - сказав він.

Коморовський не виключив, що в майбутньому ця позиція може змінитись, зауваживши, що вже зараз ніщо не забороняє Україні купувати зброю на міжнародних ринках. "Чи вони (умови для України) зміняться? Може, так", - сказав Коморовський.

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За словами Коморовського, Україна може розраховувати на політичну підтримку західних держав, зокрема в питанні запровадження нових санкцій Європейським Союзом проти Росії.

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