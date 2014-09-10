Порошенка запросили 18 вересня виступити перед конгресом США
19:12, 10 вересня 2014Політика
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Президента України Петра Порошенка запросили виступити перед спільним засіданням конгресу США 18 вересня.
REUTERS
Про це повідомляє журналіст "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, передає "Українська правда". За словами спікера палати представників конгресу США Джона Бонера, надання Петру Порошенку права виступити перед конгресом є ще одним свідченням "нашої відданості інтересам народу".
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