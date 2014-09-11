Проект "Стіна" триватиме роками - радник Порошенка

Про це в ефірі 5 каналу заявив радник Президента Олег Медведєв.

««Стіна» - це такий образ, але це не означає, що всю цю фортифікаційну махіну можна буде звести за тиждень або за два", - сказав він.

За словами Медведєва, цей проект розрахований "на роки".

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