Україна може вступити до СОТ без Киргизії?

Україна має намір за відсутності прогресу в переговорах з Киргизією в рамках розгляду заявки на вступ в Світову організацію торгівлі наполягати на праві більшості в Робочій групі.

Про це УНІАН заявив міністр економки Арсеній ЯЦЕНЮК.

Тим часом, він зазначив, що даний варіант можливий у разі ухвалення Верховною Радою необхідного пакета законопроектів. Міністр також підкреслив, що Україна продовжуватиме переговори з Киргизією.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що вимоги киргизької сторони про відкриття українського ринку для безмитного імпорту продукції АПК “не мають підтвердження”, оскільки можливості Киргизії із забезпечення власного внутрішнього ринку даною продукцією становлять 40%.

«Про який експорт в Україну може йтися?», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Тим часом, за словами міністра, між Киргизією і Україною вже діє угода про зону вільної торгівлі, яка дозволяє здійснювати безмитну торгівлю продукцією АПК.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в ході чергового засідання робочої групи зі вступу України в СОТ, що проходило в Женеві, Киргизія висунула вимогу знизити імпортні мита на аграрну продукцію. При цьому Киргизія погодилася винести за рамки переговорів питання про виплату боргу Україною у розмірі 27 млн. дол.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами-членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ у СОТ було розпочато в 1997 році.

Зараз Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем. 31 травня ц.р. в Женеві Україна і Китайський Тайпей (Тайвань) парафували доповнення за тарифними зобов`язаннями до двостороннього договору зі взаємного доступу на ринки товарів і послуг в рамках вступу України у СОТ.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, що почалися в 1946 році.

Нині до складу СОТ входять 150 держав. Останнім, в грудні 2005 року, у СОТ увійшло Королівство Тонга (ратифікація має пройти в червні 2006 року).