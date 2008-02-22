Скільки існуватиме коаліція НУ-НС і БЮТ (опитування)

Майже половина (45,3%) громадян вважає, що теперішня парламентська коаліція за участю Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» через кілька місяців розпадеться.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру соціальних досліджень “Софія”, яке було представлено сьогодні на прес-конференції в Києві.

Натомість, тих, хто сподівається, що коаліція проіснує тривалий час (не менше року) - значно менше (35,3%). Чимало респондентів не визначилися з відповіддю - 19,4%.

Також відповідно до дослідження, політична ситуація в країні дедалі більше викликає в українських громадян занепокоєння й тривогу. Зокрема, майже половина опитаних оцінює теперішню політичну ситуацію як „гостру, конфліктну" (вказали 35,7%) або як „вибухонебезпечну" (11,9%). Для порівняння: у листопаді 2007 р. політичну ситуацію як „гостру, конфліктну" або як „вибухонебезпечну" характеризували 37,0% респондентів, а зараз - 47,6%. Теперішні оцінки політичної ситуації наближаються до показників, які мали місце під час політичної кризи навесні 2007 р.

Крім того, три чверті (77,7%) опитаних тою чи іншою мірою негативно оцінюють діяльність Верховної Ради України, тоді як „позитивно" або „скоріше позитивно" - лише 15,6%. Ще 6,7% респондентів не визначилися з відповіддю.

Більше половини (59,0%) опитаних „негативно" або „скоріше негативно" характеризують роботу уряду. Тою чи іншою мірою позитивно оцінюють роботу Кабінету Міністрів - третина (32,1%) респондентів. Не визначилися з відповіддю - 8,9%.

Водночас, серед керівників центральних органів влади найбільш критично характеризується робота Віктора ЮЩЕНКА на посаді Президента України. На сьогодні діяльність В.ЮЩЕНКА оцінюють „позитивно" або „скоріше позитивно" 35,4% опитаних, а „негативно" або „скоріше негативно" - 59,6%.

Дещо прихильніше сприймається діяльність нового спікера парламенту. Роботу Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаді Голови Верховної Ради тою чи іншою мірою позитивно характеризують 37,8% опитаних, а негативно - 45,5%.

Діяльність Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра України оцінюють „позитивно" або „скоріше позитивно" - 47,6% респондентів і рівно стільки ж (47,6%) - тою чи іншою мірою негативно. Роботу Ю.ТИМОШЕНКО характеризують позитивніше, аніж діяльність очолюваного нею Кабінету Міністрів. Така невідповідність пояснюється тим, що оцінка діяльності Ю.ТИМОШЕНКО як голови уряду є також певною мірою проявом політичної підтримки, лояльності до неї.

Також серед українських громадян немає однозначної думки щодо того, чи зможе уряд на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО домогтися поліпшення економічної ситуації в країні. Майже половина (45,6%) опитаних з тою чи іншою впевненістю дали ствердну відповідь на це запитання. Водночас, стільки ж (46,2%) респондентів відповіли: „однозначно ні" або „скоріше, ні". Не визначилися з відповіддю - 8,2%.

Переважна більшість (60,5%) опитаних схильні вважати, що рішення прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО почати виплату заморожених внесків Ощадбанку СРСР зумовлене її прагненням заробити собі популярність. Тільки третина (31,4%) дотримується думки, що таке рішення було продиктоване щирою турботою про простих громадян, прагненням захистити їхні інтереси. Не визначилися з відповіддю 8,1%.

Опитування проводилось з 6 по 13 лютого 2008 року. Загалом опитано 2 тис. 20 респондентів. Вибірка за статтю, віком, регіоном проживання та типом поселення репрезентує населення України віком від 18 років і старше. Опитування проводилося в усіх областях України, АР Крим, Києві та Севастополі (загалом у 125 населених пунктах). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.