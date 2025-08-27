Також можливо, що компанія планує перетворити ці ігри на цілі серії.

Atari оголосила про придбання прав на п'ять старих ігор Ubisoft і має намір повернути їх до життя на сучасних платформах з новим контентом.

Серед цих проєктів сурвайвл-хоррор Cold Fear, ритм-шутер Child of Eden, постапокаліптичний I Am Alive і платформери Grow Home з продовженням Grow Up.

Компанія планує не просто перевидати ці проєкти, а й розвивати їхні франшизи, додаючи в ігри новий контент, а, можливо, і нові частини.

За словами директора Atari Вейда Розена, мета не тільки представити ігри новим гравцям, а й пробудити ностальгію у ветеранів, дати їм шанс заново пережити знайомі світи.

Дебора Пап'єрник з Ubisoft зазначила, що співпраця з Atari відкриє двері для довгострокових змін і дасть змогу зробити франшизи сучаснішими та значущими для широкої аудиторії: "Atari має багату ігрову спадщину та глибоко цінує ці класичні ігри. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити, як вони розвиватимуться і взаємодіятимуть із гравцями по-новому".

Раніше ми розповідали, що Ubisoft несподівано анонсувала безкоштовне оновлення Assassin's Creed Mirage з новим контентом. У гру додадуть нову сюжетну главу і перероблять геймплей.

