Зазначається, що в руках президента США знаходиться потужна "зброя" проти Росії.

Президент США Дональд Трамп намагається змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. У руках Вашингтона знаходиться важіль тиску на Москву, який ще не задіяний повною мірою.

Видання Atlantic Council пише, що наразі головне завдання США - зміцнити переговорну позицію Заходу і створити більше важелів впливу, щоб покласти край війні в Україні. Введення санкцій щодо російської нафти, як проти Ірану, негайно порушить надходження нафтових доходів до Москви. З виснаженням Національного фонду добробуту РФ у Путіна не залишиться іншого вибору, окрім як вести переговори про припинення війни.

Крім того, введення вторинних санкцій щодо російської нафти змусить Індію, Китай та інших покупців дотримуватися санкцій США або ризикувати втратою доступу до глобальної фінансової системи. Ліцензії та винятки можуть бути використані для пом'якшення ненавмисних наслідків, а збільшення видобутку ОПЕК+ компенсує втрату російської нафти на ринку.

В обмін на мирну угоду і гарантії безпеки для України західні лідери можуть запропонувати скасувати обмеження, що дасть змогу повернути російську нафту на ринок і врятувати економіку РФ від розрухи.

Мирна угода має містити відмову Москви від претензій на територію України, повернення українських дітей і військовополонених, відмову від судових позовів проти західних компаній, які дотримуються санкцій, прийняття фінансових зобов'язань із відновлення українських територій, згоду на розгортання в Україні європейських сил стримування.

Щоб посилити тиск на Кремль, Міністерство фінансів США може усунути розрив між санкціями Вашингтона і Брюсселя проти "тіньового флоту". Крім того, відомство може накласти санкції на російські нафтові компанії, включно з "Газпромом", "Лукойлом" і "Роснефтью", які наразі підпадають під обмеження, але не підпадають під первинні санкції з боку США, а також вдарити по російських суднах поза "тіньовим флотом", портах, портових операторах і постачальниках послуг.

Крім цього, Мінфін США може застосувати наявні санкції до нафтових компаній і виробників, як дочірня компанія "Газпрому" "Газпром нафту" і "Сургутнефтегаз". Застосування санкцій включає вторинні санкції щодо іноземних фінансових установ, які беруть участь в угодах з російською нафтою і нафтопродуктами.

Санкції проти Росії - головні новини

З початку повномасштабного вторгнення на Росію було накладено рекордну кількість міжнародних санкцій. Певний ефект вони справили, ускладнивши агресору життя, проте не зупинили його.

Газета The New York Times писала, що причина полягає в тому, що більшість санкцій дріб'язкові, а головне, чого досі не зробили, - не перекрили потік валюти в Росію.

Європейський Союз розробляє нові санкції, спрямовані на посилення тиску на слабку військову економіку Росії, але вони не обмежать продаж російських енергоносіїв.

