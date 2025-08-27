Порядок денний зустрічі, імовірно, передбачатиме обговорення гарантій безпеки для України та можливість двосторонньої зустрічі на рівні Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Цього тижня делегація українських топ-посадовців здійснить візит до Вашингтона, щоб провести перемовини зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

За даними журналістів, до складу української делегації зокрема увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Порядок денний візиту делегації потенційно зосередиться на безпекових гарантіях і майбутній двосторонній зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Проблема переговорів з РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей керівників України, Росії та США і подальшого розвитку подій.

За словами президента України, у Києві готові до будь-якого формату зустрічей, щоб припинити російську агресію. На переконання Зеленського, якщо Росія не хоче такої зустрічі, то зі сторони союзників, у тому числі від США, потрібні нові санкційні кроки.

Президент України вважає, що буде справедливо, щоб зустріч відбулася в нейтральній країні Європи, але точно не у Москві.

