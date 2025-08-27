Також уражено два літака на землі.

Сили оборони вразили два російські штурмовики та цінні радари під час атаки по військовому аеродрому "Балтімор" у Воронежі в ніч на 17 серпня. Про це свідчать супутникові знімки, отримані моніторинговим проектом "КіберБорошно".

Зокрема було уражено радіолокаційну станцію 76Н6, призначену для виявлення цілей на великих та середніх висотах. Також під удар потрапив радар наведення та підсвітки цілей 30Н6, що забезпечує роботу зенітно-ракетних систем.

Факт ураження аналітики підтвердили за слідами горіння на місцях, де до того тривалий час була розташована зазначена техніка. Після українського удару ця техніка зникла, а на супутникових знімках на її місці видно лише сліди горіння.

За даними "КіберБорошно", під час українського удару пошкоджень зазнали й інші об’єкти ворога, однак саме влучання в радари і літаки вдалося підтвердити за супутниковими даними.

Аналізуючи ці знімки, проект "Мілітарний" зауважує, що без радару та радіолокаційної станції увесь дивізіон С-300, що прикривав аеродром, не зможе виконувати покладені на нього задачі.

Що ж стосується уражених літаків, то вони, ймовірно, і так перебували у неробочому стані, припускають в "Мілітарному".

"Бомбардувальники Су-24М здебільшого вже не використовуються російськими Повітряно-космічними силами, де їх упродовж останнього десятиліття замінили сучасніші літаки Су-34. Їх продовжує застосовувати у війні лише російська морська авіація, тому не виключено, що на знімках вище було уражено вже списані борти. Втім, не можна виключати, що на аеродром були перебазовані спеціалізовані літаки розвідки Су-24МР. Російські військові використовують їх для радіолокаційного та радіотехнічного спостереження вздовж кордонів", – додали аналітики.

