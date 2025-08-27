Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій.

Сьогодні, 27 серпня, уряд ухвалив важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Конкурс на ділянці "Добра". Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області", - зазначила прем’єрка.

За її словами, ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій. Вона наголосила, що уряд очікує інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.

Наступними кроками буде публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, а далі визначення переможця.

Угода про надра з США - головні новини

1 травня стало відомо, що США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів, яка передбачає створення інвестиційного фонду відбудови України. Згідно цієї угоди, передбачається рівноправне партнерство двох держав. Фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу. При цьому Україна і надалі контролюватиме надра.

У червні депутати схвалили зміни до бюджетного кодексу, які були необхідні для імплементації мінеральної угоди з США.

У липні Свириденко повідомила, що Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку "Добра" у Кіровоградській області. Таким чином вона може стати першим проєктом в рамках реалізації угоди про мінерали між Україною та США.

