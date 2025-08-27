У Кремлі наголосили, що хочуть дипломатичного врегулювання війни в Україні, але нібито для цього "потрібна взаємність з боку України".

Керівники української та російської переговорних груп перебувають у контакті, але точні терміни наступного раунду перемовин наразі не відомі, заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Його цитують російські ЗМІ.

"Ця робота триває, і ми вважаємо, що вона повинна тривати, тому що будь-які інші контакти на високому чи на вищому рівні, як ми вже неодноразово говорили, повинні бути добре підготовлені для того, щоб ці контакти стали результативними", - сказав він.

Також Пєсков наголосив, що російська сторона "зберігає свою налаштованість на врегулювання українського конфлікту політико-дипломатичними методами", але, додав, для цього "потрібна взаємність з боку України".

"Ми високо цінуємо, а також надіємося, що будуть продовжені посередницькі зусилля з боку президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що ці зусилля дуже важливі і справді можуть допомогти врегулюванню цього складного, давнього і не нами спровокованого конфлікту", - підкреслив прессекретар Кремля.

Крім того, Пєсков прокоментував питання гарантій безпеки для України, зазначивши, що Росія не хоче говорити про них у публічному форматі, мовляв, не вважає це корисним для результативності. До того ж, за його словами, РФ негативно ставиться до розміщення європейських військ в Україні.

"Не існує європейських військових, існують військові конкретних країн, а деякі з цих країн є членами НАТО. А просування інфраструктури НАТО є однією із першопричин конфлікту", - сказав речник Кремля.

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що Росія визнає Володимира Зеленського головою України, проте він укотре заявив про нібито "нелегітимність" нинішнього президента України. За його словами, делегації України та Росії продовжать зустрічатися в Стамбулі, як і раніше. Говорячи про потенційну зустріч російського правителя Володимира Путіна з президентом України, очільник російського МЗС заявив, що це питання не обговорювалося на Алясці, але пізніше було "піднято експромтом".

На думку віцепрезидента США Джей Ді Венса, війна Росії проти України закінчиться у найближчі пів року. Він висловив захоплення президентом США Дональдом Трампом, "який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства". "І що б не було результатом цього, чи закінчиться війна через три місяці, чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше..." - сказав Венс.

Також спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів про переговори з Україною та Росією, підкресливши, що США щодня спілкуються з росіянами і що він цього тижня зустрінеться з українцями. Крім того, він висловив упевненість, що зустріч лідерів Зеленського та Путіна відбудеться.

