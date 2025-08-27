Зміни не стосуються депутаток, які отримують зарплату в органах місцевого самоврядування.

Жінки, які є депутатками місцевих рад, зможуть безперешкодно перетинати державний кордон. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану", - написала вона.

Свириденко нагадала, що раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. За її словами, це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало декого складати мандат.

Відео дня

"Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними і продовжували розвивати свої громади", - зазначила прем'єр-міністерка.

При цьому сказано, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оприлюднив у своєму Telegram-каналі роз’яснення щодо умов перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад під час воєнного стану.

"Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування", - написав Клименко.

За його словами, якщо депутатка місцевої ради вчителька чи лікарка, вона може перетинати кордон, але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Також, згідно з ухваленою 27 серпня постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57 ("Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України") і можуть перетинати кордон.

"У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення", - зауважив Клименко.

Чоловікам до 22 років дозволили виїжджати за кордон

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішення уряду тепер чоловіки віком до 22 років можуть виїжджати за кордон. За інформацією ДПСУ, окрім закордонного паспорта, вони також повинні будуть мати і військово-обліковий документ.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що відповідні зміни ще не опубліковані. Коли ж вони будуть оприлюднені та наберуть чинності, то прикордонники почнуть їх застосовувати під час оформлення громадян на кордоні.

Вас також можуть зацікавити новини: