SpaceX працює над новою версією космічної системи Starship, яка отримала назву Starship V4. Ракета буде оснащена 42 двигунами Raptor, що на три більше, ніж у поточного варіанту. Про це американський мільярдер Ілон Маск повідомив у соціальній мережі X.
"Starship V4 матиме 42 двигуни, коли до значно довшого корабля додадуть ще 3 Raptor. Політ заплановано на 2027 рік", – сказав підприємець.
Передбачається, що збільшення кількості двигунів і подовження конструкції дозволять підвищити вантажопідйомність ракети-носія.
Нагадаємо, 26 серпня компанія Маска здійснила вдалий запуск Starship. Після старту космічний корабель відокремився від нижнього ступеня і вивів на орбіту імітатори супутників Starlink. У фінальній частині місії корабель приводнився в океані.
Довідка УНІАН. Starship – надважка повністю багаторазова ракета-носій, яку розробляє компанія SpaceX. Система призначена для економічної доставки вантажів і людей на навколоземні орбіти, а також для міжпланетних польотів на Місяць і Марс.
Сьогодні Starship є найбільшою ракетою за розмірами, масою, потужністю та вантажопідйомністю. Вона перевершує навіть легендарну Saturn V, яку використовували для реалізації пілотованої посадки на Місяць.
Starship - останні новини
Starship вперше запустили у 2023 році. Відтоді SpaceX переслідували численні невдачі, які навіть поставили під сумнів життєздатність проєкту. Наприклад, в червні Starship вибухнув просто на землі.
Також майже повним провалом закінчилися випробування системи у травні цього року.