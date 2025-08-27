Нещодавно компанія Маска здійснила вдале випробування перспективної ракети.

SpaceX працює над новою версією космічної системи Starship, яка отримала назву Starship V4. Ракета буде оснащена 42 двигунами Raptor, що на три більше, ніж у поточного варіанту. Про це американський мільярдер Ілон Маск повідомив у соціальній мережі X.

"‎Starship V4 матиме 42 двигуни, коли до значно довшого корабля додадуть ще 3 Raptor. Політ заплановано на 2027 рік"‎, – сказав підприємець.

Передбачається, що збільшення кількості двигунів і подовження конструкції дозволять підвищити вантажопідйомність ракети-носія.

Нагадаємо, 26 серпня компанія Маска здійснила вдалий запуск Starship. Після старту космічний корабель відокремився від нижнього ступеня і вивів на орбіту імітатори супутників Starlink. У фінальній частині місії корабель приводнився в океані.

Довідка УНІАН. Starship – надважка повністю багаторазова ракета-носій, яку розробляє компанія SpaceX. Система призначена для економічної доставки вантажів і людей на навколоземні орбіти, а також для міжпланетних польотів на Місяць і Марс.

Сьогодні Starship є найбільшою ракетою за розмірами, масою, потужністю та вантажопідйомністю. Вона перевершує навіть легендарну Saturn V, яку використовували для реалізації пілотованої посадки на Місяць.

Starship вперше запустили у 2023 році. Відтоді SpaceX переслідували численні невдачі, які навіть поставили під сумнів життєздатність проєкту. Наприклад, в червні Starship вибухнув просто на землі.

Також майже повним провалом закінчилися випробування системи у травні цього року.

