Передбачається, що до другого читання норму, за якою судді не зможуть давати покарання нижче, ніж від п'яти до десяти років, приберуть.

Профільний парламентський комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити в першому читанні законопроєкт, який стосується покарання за відмову виконувати наказ командира.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Максим Бужанський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

За словами депутата, Комітет рекомендував Раді "ухвалити в першому читанні законопроєкт 13452, про який стільки пишуть сьогодні".

Відео дня

"Я при голосуванні утримався, разом із низкою колег, але в рішенні Комітету зазначено, що до другого читання норму за 402 статтею Кримінального Кодексу, непокора командиру, за якою судді не зможуть давати покарання нижче, ніж від п'яти до десяти років, приберуть", - повідомив депутат.

Він висловив думку, що "краще було б прибрати її одразу, щоб усіх заспокоїти, але вирішили таким чином - подивимося, як проголосує зала Ради".

"Розумієте, відповідальність має бути збалансована, і в бійця, який відмовився підкоритися командиру, і в командира, який не зробив усе, щоб зберегти життя бійця. Думаю, з цим складно сперечатися", - написав Бужанський.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту №13452 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення", його мета - удосконалити механізм покарання військовослужбовців за окремі види правопорушень та усунути неоднозначні тлумачення повноважень посадових осіб Військової служби правопорядку.

Інші законодавчі новації

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко зазначив, що в парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за спробу втекти в Росію або в її країни-союзники.

За словами депутата, за вчинення такого правопорушення можна буде отримати до трьох років ув'язнення.

Водночас, за незаконний перетин західного кордону вперше пропонується встановити адміністративний штраф, а в разі повторної спроби також ввести кримінальну відповідальність.

Вас також можуть зацікавити новини: