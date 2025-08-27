У Росії вибухнув трубопровід, що постачає нафтопродукти до Москви, - джерела

Транспортування нафтопродуктів до столицы РФ зупинене на невизначений термін.

У Росії вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", транспортування нафтопродуктів до столиці Росії зупинено на невизначений час. Про це повідомили УНІАН джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначалося, що 26 серпня 2025 року на території Рязанської області стався потужний вибух цьому на магістральному нафтопроводі, який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора.

Як зазначають співрозмовники у ГУР, після появи повідомлень у пабліках Рязані про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. У районі села Божатково залізничного району міста Рязані прибули автомобілі екстрених служб, правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідків вибуху та пожежі.

Повідомляється, що з 2018 року дана магістраль була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію держави-агресора.

За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснєфті" підраховують збитки.

Паливна криза у Росії

Як повідомляв УНІАН, для жителів Курильського району, який займає більшу частину Курильських островів, припинено продаж бензину Аі-92 через наростаючу паливну кризу, яка почалася після серії ударів українських дронів по нафтопереробних заводах РФ. Голова муніципального округу Костянтин Істомін зазначив, що запас бензину, що залишився в повному обсязі, "необхідний для спецтранспорту".

Зазначалося, що з 20 серпня на Курилах діяли обмеження на продаж пального - не більше 10 літрів бензину в одні руки. З 17 серпня нестача бензину з багатогодинними чергами на АЗС виникла в сусідньому Примор'ї. Тоді ж до радянської практики продажу палива за талонами повернулися заправки Забайкалля і тимчасово окупованого українського Криму.

