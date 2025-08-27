Названо автомобілі, на які в Україні найчастіше встановлюють ГБО

Якщо казати про окремі моделі, то тут першість отримав Nissan Rogue.

В Україні досить популярна практика встановлнення газобалонного обладнання на авто. Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику переобладнань легкових авто на газу у липні.

Відповідно до результатів дослідження, загалом у липні ГБО офіційно встановили на 1229 легкових авто. Це на 16,8% більше, ніж було у червні, але суттєво менше (-41,8%), ніж було липні 2024-го.

Якщо казати про марки, на які найчастіше встановлювали газобалонне обладнання, то на першому місці опинилася Toyota (136 разів). За словами фахівців, в компанії не поспішають впроваджувати електромобілі та модернізувати перевірені часом ДВЗ.

"‎Серед моделей цього японського виробника досі є чимало варіантів з двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко встановити ГБО"‎, – кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Одразу за Toyota йдуть Jeep та Hyundai з показниками у 87 та 83 встановлених ГБО, відповідно.

Якщо казати про окремі моделі, то тут першість отримав Nissan Rogue. Також у списку можна бачити такі "народні" автомобілі як Skoda Octavia (ранні версії, оснащені двигунами сімейства MPI), Volkswagen Golf та Renault Megane. На Nissan Rogue газобалонне обладнання встановлювали 45 разів – значно частіше, ніж на будь-яку іншу модель автомобіля.

Фахівці зазначають, що на початку року цінники на АЗС у віконці "‎газ"‎ становили близько 35 грн/л. Потім ціни почали стрімко підвішуватися, адже в дію вступили нові ставки акцизного збору.

Згодом водії були змушені купувати пропан-бутанову суміш у середньому за 37 грн/л. Сьогодні ціни становлять близько 34,4 грн/л.

