Загальна кількість працівників центральних держорганів у липні склала 22 246 осіб.

В Україні зросла середня зарплата чиновників: в липні вона склала 62,6 тисячі гривень. З початку року середній розмір заробітної плати державних органів зріс на 27% (у січні – 49,3 тис. грн).

Як повідомляє Міністерство фінансів, загальна кількість працівників центральних держорганів у липні склала 22 246 осіб.

Найвищі зарплати отримують працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 102,84 тис. грн в середньому. Друге місце посідає Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із середнім розміром зарплати 95,76 тис. грн. Замикає трійку лідерів Антимонопольний комітет України – його працівники в середньому заробляють 92,73 тис. грн на місяць.

Відео дня

При цьому найнижчі зарплати – у фахівців таких державних органів:

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти – 41,6 тис. грн;

Державна служба України у справах дітей – 39,43 тис. грн;

Державна інспекція енергетичного нагляду України – 37,31 тис. грн;

Національна служба посередництва і примирення – 35,18 тис. грн;

Державне агентство України ПлейСіті – 32,14 тис. грн.

Зарплати в Україні – останні новини

В травні середня зарплата чиновників в Україні склала 58,8 тис. грн. Найвищі зарплати тоді, як і в липні, отримували працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 114,1 тис. грн в середньому.

Експертка з фінансової грамотності Олена Ярова вважає, що для забезпечення мінімального рівня життя українцям потрібно заробляти щомісяця хоча б 15-20 тисяч гривень на людину. Нижча зарплата не зможе покрити всі базові витрати.

Вас також можуть зацікавити новини: