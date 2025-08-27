Все ще вдвічі дорожчий, ніж рік тому: в Україні стрімко дешевшає популярний фрукт

У продаж надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання.

Наприкінці серпня яблука в Україні продають за ціною 30-40 гривень за кілограм. Це в середньому на 12% дешевше, ніж в минулу п’ятницю. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зниження відпускних цін пов’язане з низьким попитом на фрукт та збільшенням пропозиції яблук осінніх сортів. Саме вони переважають зараз в асортименті українських садівників.

Яблука осінніх сортів не придатні для тривалого зберігання, тому фермери намагаються реалізувати їх у максимально швидко і вкотре знижують відпускні ціни.

Попри таку динаміку, яблука все ще коштують вдвічі дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Аналітики пояснюють цей факт зниженням валового збору яблук в країні.

Ціни на яблука в супермаркетах України

В АТБ фрукт продають по 37,95 грн/кг.

В Сільпо ціни стартують від 59 гривень за кілограм.

В Varus яблука можна купити по 49,90 грн/кг.

Цікаво, що рівно тиждень тому УНІАН вже писав про прогноз цін на яблука, який точно відповідає сьогоднішнім реаліям ринку – 30-40 гривень за кілограм. Інша справа, що взимку яблука будуть вдвічі дорожчими, ніж зараз.

Так само, як і на яблука, змінюється ціна на лохину – але в іншому напрямку. Ягода дорожчає вже третій тиждень поспіль, хоча й коштує не вдвічі більше, ніж минулоріч, а "всього лише" на 53% дорожче, ніж рік тому.

