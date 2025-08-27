Дипломати закликають українців у Польщі утриматися від поспішних рішень, у тому числі щодо зміни правового статусу.

Спеціальний закон про надання допомоги українцям у Польщі залишається чинним до 30 вересня 2025 року, але відповідно до рішення Ради Європейського Союзу, режим тимчасового захисту українців діє до березня 2027 року і Польща має дотримуватися цього рішення.

Про це йдеться у роз’ясненні Посольства України в Польщі у соціальній мережі Facebook у зв’язку з повідомленнями про накладення президентом Польщі вето на зміни до спеціального закону, що визначає механізми реалізації прав тимчасово переміщених осіб з України у Польщі відповідно до законодавства Європейського Союзу.

"Режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено Рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року; він зберігає чинність і на території Республіки Польща", - йдеться у роз’ясненні.

Тому, як наголошують українські дипломати, рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема спеціальним законом.

"Посольство України в Республіці Польща відстежує розвиток ситуації, перебуває у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватиме громадян України про офіційні рішення", - сказано у повідомленні.

Посольство рекомендує громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Польщі.

"Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів", - додали дипломати.

Польща скасує частину виплат українцям

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Водночас, він запропонував свій проєкт закону і закликав польський парламент працювати над формою цього законопроєкту.

Навроцький відстоює позицію, що треба домогтися соціальної справедливості, адже поляки у своїй країні мають бути на рівних з українцями.

