Озброєння комплексу включає автоматичну гармату та дві пускові установки.

Під час підготовки до військового параду в Китаї, присвяченого до 80-ї річниці перемоги над Японією, яку відзначатимуть 3 вересня, помітили новітній зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) ближньої дії FK-3000. Як пише Defense Express, основне його призначення – боротьба з безпілотниками та захист стратегічних об’єктів.

За словами аналітиків, FK-3000 вперше представили на авіакосмічному салоні Airshow China-2022. Комплекс змонтований на тривісному повнопривідному автомобільному шасі із захищеною кабіною. Для виявлення та супроводження цілей він обладнаний кількома радіолокаційними станціями та оптико-прицільною системою.

Озброєння комплексу включає 30-мм автоматичну гармату та дві пускові установки з можливістю одночасного застосування двох типів ракет. Перший тип – великі ракети, ймовірно призначені для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та БПЛА на більшій висоті та дальності. На обох пускових установках може розміщуватись до 12 таких боєприпасів. Другий тип – мініатюрні ракети, розроблені спеціально для масового перехоплення дронів. Їх на двох установках може бути до 96 одиниць.

За відкритими даними, FK-3000 здатен уражати цілі на відстані від 300 метрів до 12 км. Теоретично, зазначають експерти, якщо кожна ракета влучає у свою ціль, комплекс може знищити 96 дронів без перезарядки. До цього слід додати й можливості гармати, яка також здатна перехоплювати певну кількість повітряних об’єктів.

"Наявність такої кількості боєкомплекту - це звісно дуже добре. Проте, тут варто пригадати досвід застосування російських ЗРГК "Панцирь-С1", які можуть випустити безліч своїх зенітних ракет, й так і не уразити невеликий безпілотник. Мова тут йде про атаки ГУР дронами "РУБАКА" та UJ-26 "Бобер" на російські РЛС та ЗРК в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у публікації.

Тому, на думку експертів, малоймовірно, що FK-3000 зможе реалізувати потенціал у вигляді знищення однієї цілі кожною ракетою. Водночас вони зазначають, що й російський "Панцирь-С1" має подібні мініатюрні протидронові ракети ТКБ-1055, перша партія яких, за заявами Москви, вже передана у війська.

Нагадаємо, Ізраїль вперше законтрактував ударні FPV-дрони, планується, що спочатку їх отримають спецпідрозділи. Тендер виграла місцева компанія з виробництва безпілотних систем Xtend, яка поставить армії 5000 дронів-камікадзе та супутне обладнання майже на 6 млн доларів.

Армія купить безпілотник з габаритами близбко 25 см із вантажопідйомністю до 2,5 кілограмів, вартість якого близько 1000 доларів. Першу партія БПЛА передадуть ізраїльським військовим упродовж двох з половиною місяців.

