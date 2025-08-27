Змінюється ставлення командирів до свої бійців.

Деякі військовослужбовці після самовільного залишення частини (СЗЧ) повертаються у свою частину, але дуже багато бійців перейшли в іншу бригаду. Про це сказав начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

Він нагадав, що повномасштабне вторгнення Росії на території України триває понад 3 роки і як в кожній війні є випадки СЗЧ, дезертирство.

"На початку повномасштабного вторгнення в нашій армії було дуже багато проблем, які зараз прибираються, є вже зовсім інший підхід до бійців і хочемо це продемонструвати людям, які раніше пішли в СЗЧ", - наголосив Швидкий.

За його словами, люди, які пішли в СЗЧ, побачили розрив у суспільстві.

"В нас така паралель стоїть, що хлопці на фронті віддають життя, а в тилу люди роблять вигляд, що у нас немає війни, і вона нікого не чіпає. Тому люди не витримують цієї паралелі, розриву між правдою війни й ілюзією миру", - додав він.

Швидкий розповів, що сьогодні багато людей, які раніше пішли з різних причин у СЗЧ, повертаються у військо.

"Зараз по динаміці можу сказати, що дуже багато людей повертається, вже десятки тисяч і вони бачать зміни, які пройшли за певний час в армії, у ставленні командирів до військовослужбовців", - запевнив він.

СЗЧ в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за три роки війни в Україні відкрили сотні тисяч справ через самовільне залишення частини і пів сотні тисяч справ за дезертирство. Понад 15 тисячам військовослужбовців, які самовільно залишили частину, повідомлено про підозру.

У відповіді Офісу генерального прокурора на запит "Української правди" сказано, що з 2022 року по липень 2025 року в Україні відкрили понад 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і понад 50 тисяч справ за дезертирство.

Згідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано "6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році - 17 658, у 2024-му - 67 840 проваджень".

Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.

