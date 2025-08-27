Раніше стало відомо, що Трамп телефонував своєму угорському другу.

Дональд Трамп переконав угорського прем’єра Віктора Орбана зняти свої заперечення щодо вступу України в ЄС. Про це пише Politico із посиланням на поінформовані джерела.

У статті, присвяченій проблемам євроінтеграції Молдови, видання зазначає, що у Євросоюзі обговорюють можливість відокремити розгляд заявок Києва і Кишинева, аби проблеми України не гальмували євроінтеграцію сусіда.

Politico зазначає, що ця ідея має своїх противників, як в ЄС, так і у Києві.

"Але той факт, що президент США Дональд Трамп тепер переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - який виступає проти членства України в ЄС, але зазначив, що підтримає членство Молдови - зняти свої заперечення щодо вступу Києва до блоку, змінив динаміку", – пише Politico із посиланням на неназваного дипломата.

Двоє інших дипломатів висловили сподівання, що глухий кут щодо вступу України в ЄС може бути вирішено в найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.

Євроінтеграція України

Як писав УНІАН, останніми місяцями усе гучнішими стають голоси, які прогнозують вступ Молдови до ЄС раніше за Україну. Однією з головних причин цього є заперечення з боку Угорщини.

У Києві вкрай негативно реагують на ідею розвести на окремі треки процеси переговорів ЄС з Україною та з Молдовою.

На цьому тлі Литва виступила з ініціативою продовжити бюрократичний процес євроінтеграції України всупереч вето Угорщини, боячись, що Україна може втратити довіру до Європи.

