Тактика полягає у просуванні невеликих груп ворога до населених пунктів та розповсюдженні інформації про контроль над ними.

Інформація нібито про захоплення росіянами сіл Запорізького та Новогеоргіївки на Дніпропетровщині може бути пов’язана з тактикою окупантів під назвою "флаговтик", яку вони використовують для демонстрації своїх "успіхів". Таку версію озвучив на Radio NV військовий експерт Михайло Жирохов.

"Росіяни продовжують використовувати свою тактику "флаговтику", - сказав експерт.

За його словами, суть цієї тактики полягає у тому, що російські солдати за наказом керівництва заходять невеличкими групами у певні населені пункти, де "викидають" триколор, знімають це з повітря та розповсюджують "подію", а деякі наші ресурси це підхоплюють.

Як пояснив Жирохов, потім така група окупантів знищується ЗСУ, або відходить, але населений пункт на карті "замальовується" й профільне міністерство Російської Федерації заявляє про нібито контроль над відповідною територією.

"Взагалі ситуація на східному напрямку є дуже тяжкою вже протягом тривалого часу. Росіяни роблять надзусилля, щоб захопити ще більше території. Але тактика щодо витягування "кишок" не спрацювала, принаймні на Добропільському напрямку одна з них обрубана. На Константинівському напрямку зараз ідуть бої, але є і більш гарячі ділянки фронту, ніж Донецький напрямок", - заявив Жирохов.

Він пояснив, що має на увазі ситуацію у Серебрянському лісі та в районі Куп'янська.

"На Серебрянському напрямку, на жаль, втрачені певні сильні позиції, фортифікаційні, які трималися, принаймні останні роки... Стосовно Куп'янська, то просування росіян, скажімо так, оптично створює проблеми з логістикою для цього міста загалом. Не можна казати, що вони наразі перерізали якусь трасу або контролюють її, але там дуже тяжка ситуація", - констатував експерт.

За його даними, до Куп’янська вже доходять диверсійні групи противника – саме так було й з Покровськом.

"Тобто тактика росіян не змінюється, а масштабується", - додав Жирохов.

Він допускає, що Генеральний штаб ЗСУ зараз використовує певні підготовлені, спеціально навчені штурмові бригади в якості "такої собі пожежної команди" на зразок тих, які нещодавно зачистили від окупантів декілька населених пунктів. Як зазначив експерт, такі "пожежні команди", умовно кажучи, затикають "дірки" на фронті – оперативно допомагають там, де це вкрай потрібно. Водночас невідомо, чи спрацює така тактика Сил оборони зараз.

"Це наразі незрозуміло, тому що росіяни тиснуть по всьому фронту. Тобто одного корпусу або двох буде недостатньо для того, щоб одночасно воювати, умовно кажучи, на Костянтинівському напрямку, у Серебрянському лісі та, наприклад, під Куп'янськом. А є ще Вовчанськ, де теж різні ситуації", - підкреслив Жирохов.

На його думку, потрібна якась системна робота і, скоріше за все, вона ведеться. Водночас, додав експерт, Україна немає переваги у повітрі, в артилерії.

"Тому ось така ситуація – такі гойдалки, які будуть продовжуватись, думаю, до настання холодів", - резюмує Жирохов.

Наступ росіян на Дніпропетровщину: останні новини

26 серпня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій в Україні, відповідно до якої росіянам вдалося окупувати два населені пункти Дніпропетровської області - Запорізьке та Новогеоргіївку. Згодом у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію, а речник Генерального штабу Андрій Ковальов розповів, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути на територію Дніпропетровської області й там тривають бої.

