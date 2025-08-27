Загальна вартість експорту нафти РФ знизилася приблизно на 110 млн доларів.

Удари українських дронів по російських нафтопроводах і подвійне підвищення мит США на товари з Індії почали бити по експорту нафти з Москви, пише Bloomberg.

За даними відстеження танкерів, щотижневі поставки сирої нафти з російських портів до 24 серпня знизилися на 320 тисяч барелів на добу та впали до мінімуму за чотири тижні – 2,72 млн барелів на добу через зменшення завантажень у балтійському порту Усть-Луга.

Зазначається, що загальна вартість експорту Москви знизилася приблизно на 110 млн доларів (9%) – до 1,11 млрд доларів за тиждень проти 1,22 млрд доларів тижнем раніше. Зниження обсягів посилювалося дещо нижчими середніми цінами на російську сиру нафту.

Насосна станція "Унеча", що знаходиться на трубопровідній системі "Дружба" поблизу кордону Росії з Білоруссю, двічі за останні два тижні стала мішенню українських дронів. Атаки зупинили постачання сирої нафти трубопроводами до Угорщини та Словаччини, а також, судячи з усього, ускладнили відвантаження з порту Усть-Луга на балтійському узбережжі Росії.

Також нещодавні удари по Волгоградському та Новошахтинському нафтопереробних заводах сприяли зниженню обсягів переробки російської нафти приблизно на 700 тисяч барелів на день.

Крім того, подвоєння президентом США Дональдом Трампом до 50% американських мит на товари з Індії, схоже, впливає на зменшення потоку російської нафти до цієї країни. Хоча незрозуміло, як довго ця тенденція буде зберігатися.

Поставки до Індії за останні два місяці скоротилися більш ніж на 500 тисяч барелів на день.

Газета The New York Times писала, що на фоні спроб світових лідерів розпочати мирні перемовини, енергетична війна між Україною та РФ набирає обертів. Кожна сторона намагається послабити позиції іншої під час дипломатичних зустрічей.

Лише в цьому місяці українська армія заявила про щонайменше 10 атак на російські нафтові об'єкти. За словами аналітиків, ці удари тимчасово вивели з ладу до 1/6 частини нафтопереробних потужностей РФ, а ціни на бензин різко підвищилися. Слід зазначити, що нездатність переробляти нафту може змусити Росію збільшити експорт, знизивши ціни, або зменшити видобуток.

Раніше у Генштабі підтвердили ураження терміналу Усть-Луга та НПЗ в Самарській області, що допомогло знизити воєнно-економічний потенціал російського агресора.

