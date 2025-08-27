Росія продовжує наносити удари по українських містах і селах.

Росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей керівників України, Росії та США і подальшого розвитку подій, зазначив глава української держави Володимир Зеленський.

В Telegram він написав, що мав "дуже хорошу розмову" із президентом Фінляндії Александром Стуббом, і що відбувається координування позицій заради більш вагомих результатів.

"Важливий напрям – відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії", - наголосив президент України.

Відео дня

Зеленський також підкреслив, що команди, в які залучені європейці, американці та інші партнери України в "коаліції охочих", активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України.

"Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", - додав він.

Останні новини щодо потенціалу мирної угоди

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News сказав, що російський лідер Володимир Путін на саміті на Алясці зазначав, що готовий до миру.

Віткофф стверджує, що нібито Путін "доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу", зокрема й на саміті на Алясці, однак підкреслив, що це дуже складний конфлікт.

Також він зазначив, що потрібна особиста присутність Путіна на переговорах для укладення мирної угоди.

Раніше Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо російсько-української війни. Зокрема, він заговорив про можливість введення санкцій і мит не тільки проти Росії, а й щодо України.

