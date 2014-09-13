Бойовики з «Градів» обстріляли три населених пункти Донеччини

Проросійські терористи на сході України продовжують порушувати перемир’я, бойовики ведуть інтенсивний обстріл населених пунктів на Донбасі з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

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Про це повідомляє прес-центр АТО в соціальній мережі Facebook.

«Терористи, незважаючи на режим припинення вогню, вкотре здійснюють обстріли мирних населених пунктів. Так, на цей час з боку Донецька та населеного пункту Зуївка бойовики ведуть інтенсивний обстріл з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» населених пунктів Жданівка, Верхньотроїцьке та Криничне», - йдеться в повідомленні.