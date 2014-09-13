Бойовики з «Градів» обстріляли три населених пункти Донеччини
13:14, 13 вересня 2014Політика
0 0
Бойовики ведуть інтенсивний обстріл з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» населених пунктів Жданівка, Верхньотроїцьке та Криничне.
Бойовики ведуть інтенсивний обстріл населених пунктів / Фото Міністерства оборони РФ
Проросійські терористи на сході України продовжують порушувати перемир’я, бойовики ведуть інтенсивний обстріл населених пунктів на Донбасі з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».
Читайте такожТерористи продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО
Про це повідомляє прес-центр АТО в соціальній мережі Facebook.
«Терористи, незважаючи на режим припинення вогню, вкотре здійснюють обстріли мирних населених пунктів. Так, на цей час з боку Донецька та населеного пункту Зуївка бойовики ведуть інтенсивний обстріл з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» населених пунктів Жданівка, Верхньотроїцьке та Криничне», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter