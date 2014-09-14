До першої п’ятірки «Народного Фронту» увійшли: Яценюк, Чорновол, Турчинов, Парубій і Тетерук

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на позачерговому з'їзді політичної партії “Народний фронт”.

Під час оголошення першої п’ятірки списку пропонувалось, що друге місце посяде Турчинов, однак він запропонував це місце Чорновол.Читайте такожУ Києві розпочалися з'їзди партій “Батьківщина”, ВО "Свобода" та “Народний фронт”

“Я хочу запропонувати свій другий номер людині, яка надихає Україну своїм патріотизмом, своєю незламністю, журналістці та громадському діячу Тетяні Чорновол. А я піду за Тетяною”, - сказав Турчинов.

Турчинов оприлюднив весь список кандидатів у народні депутати від партії “Народний фронт”. До другої п’ятірки увійшли: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, громадських активіст та журналіст Вікторія Сюмар, народний депутат В'ячеслав Кириленко, народний депутат Лілія Гриневич та командир батальйону “Дніпро-1” Юрій Береза.

Далі у списку йдуть міністр юстиції Павло Петренко, екс-голова Адміністрації президента Сергій Пашинський, військовий експерт Дмитро Тимчук, депутат Микола Мартиненко, міністр соцполітики Людмила Денисова.