Україна почала отримувати зброю за домовленостями на саміті НАТО - Гелетей

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гелетей сказав сьогодні на брифінгу.

“Ми домовлялися в закритому форматі без преси про ту зброю, яка вкрай необхідна на сьогоднішній день. Але розголошувати, з якою країною ми конкретно домовились, я не маю права, але те, що зброя до нас направляється, це абсолютна правда”, - підкреслив міністр.

Читайте такожЄврокомісія не уповноважена вирішувати питання постачання зброї Україні - Баррозу При цьому він не назвав конкретних видів зброї, яка направляється в Україну, і дав зрозуміти, що її особливістю буде перехоплення місця перебування зброї противника і завдання удару у відповідь.

“Якщо це реактивна система залпового вогню, не називаючи подробиці зброї, нам треба знати, звідки цей снаряд до нас потрапив, щоб через декілька секунд наш снаряд туди повернувся», - підкреслив Гелетей.