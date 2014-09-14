ЗМІ: Сніжнянський машинобудівний завод працює в три зміни на російський авіапром
Перебуваючи під повним контролем так званої "ДНР", Сніжнянський машинобудівний завод, що виробляє унікальні лопатки для турбін вертольотів, літаків-штурмовиків та цивільних двигунів, у три зміни працює на оборонний авіапром РФ.
Про це повідомляє ZN.UA.
Як розповів виданню один з висококваліфікованих токарів заводу, раніше їхня зарплата в розмірі 5-7 тисяч гривень перераховувалася на картку. Зараз слюсар 6-7 розряду отримує не менше 15 тис грн готівкою.
Читайте такожТерористи окопалися в Сніжному через стратегічний завод авіапрому - активістЗ заводу вивезено унікальні штампи-лекала, які визначають точність виробництва лопаток для авіатурбін, що мають складний геометричний профіль. І готові лопатки, вироблені на заводі в три зміни, вивозять в Санкт-Петербург.
Заготовки для лопаток, за інформацією джерела, Сніжнянський машинобудівний завод отримує з головного підприємства - Запорізького заводу "Мотор Січ". Раніше їх доставляли залізницею, тепер, коли це неможливо - доставляють вантажівками-довгомірами.
На Сніжнянському заводі заготовки висококласними токарями доводяться до потрібного рівня, з допомогою унікальних штампів перевіряючи правильність готового виробу.
Вже вивезені сотні унікальних штампів.
Зазначимо, що на території колишнього СРСР лише два заводи, що виробляють лопатки для вертольотів - в Запоріжжі і Сніжному.
Читайте такожУ Сніжному зростає кількість бойовиків - Донецька ОДАЯк відомо, зараз під Санкт-Петербургом будується завод з виробництва лопаток для турбін.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони 16 червня заборонив співпрацю з Російською Федерацією у сфері ВПК.
Раніше Олександр Турчинов, будучи в.о. президента, підписав указ про припинення співпраці з РФ у військовій сфері щодо виробництва і поставок до Російської Федерації зброї та озброєнь, і було дозволено співпрацювати тільки у виробництві продукції подвійного призначення, наприклад, двигунів для вертольотів, які можуть використовуватися і у військових, і цивільних цілях.