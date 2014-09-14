ЗМІ: Сніжнянський машинобудівний завод працює в три зміни на російський авіапром

Про це повідомляє ZN.UA.

Як розповів виданню один з висококваліфікованих токарів заводу, раніше їхня зарплата в розмірі 5-7 тисяч гривень перераховувалася на картку. Зараз слюсар 6-7 розряду отримує не менше 15 тис грн готівкою.

Читайте такожТерористи окопалися в Сніжному через стратегічний завод авіапрому - активістЗ заводу вивезено унікальні штампи-лекала, які визначають точність виробництва лопаток для авіатурбін, що мають складний геометричний профіль. І готові лопатки, вироблені на заводі в три зміни, вивозять в Санкт-Петербург.

Заготовки для лопаток, за інформацією джерела, Сніжнянський машинобудівний завод отримує з головного підприємства - Запорізького заводу "Мотор Січ". Раніше їх доставляли залізницею, тепер, коли це неможливо - доставляють вантажівками-довгомірами.

На Сніжнянському заводі заготовки висококласними токарями доводяться до потрібного рівня, з допомогою унікальних штампів перевіряючи правильність готового виробу.

Вже вивезені сотні унікальних штампів.

Зазначимо, що на території колишнього СРСР лише два заводи, що виробляють лопатки для вертольотів - в Запоріжжі і Сніжному.

Читайте такожУ Сніжному зростає кількість бойовиків - Донецька ОДАЯк відомо, зараз під Санкт-Петербургом будується завод з виробництва лопаток для турбін.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони 16 червня заборонив співпрацю з Російською Федерацією у сфері ВПК.

Раніше Олександр Турчинов, будучи в.о. президента, підписав указ про припинення співпраці з РФ у військовій сфері щодо виробництва і поставок до Російської Федерації зброї та озброєнь, і було дозволено співпрацювати тільки у виробництві продукції подвійного призначення, наприклад, двигунів для вертольотів, які можуть використовуватися і у військових, і цивільних цілях.