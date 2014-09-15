Через низький рівень взаємодії бойовики і війська РФ стріляють один в одного - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його інформацією, відзначаються випадки «дружнього вогню» між формуваннями бойовиків і регулярними підрозділами армії РФ.Читайте такожТимчук: Найбільша активність військ РФ відзначена в Донецьку, Луганську та Дебальцевому

"Так, в районі Дебальцевого артилерією терористів обстріляна диверсійно-розвідувальна група російських військ. Зафіксовані і перестрілки між групами місцевих терористів, також із застосуванням артилерії", - йдеться в повідомленні.

За даними Тимчука, ці інциденти, викликані низьким рівнем взаємодії між формуваннями бойовиків, а також між керівництвом «ЛНР» і «ДНР» і російським командуванням.