В Україну заборонять в'їзд 200 громадянам РФ - Яценюк

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк

«Кабінет міністрів доповідав в парламенті декілька разів, і нам вдалося проголосувати закон про санкції. До того моменту не було можливості вводити санкції», – сказав Яценюк.

За його словами, росіянам не вдалося розбити єдність України, США та ЄС в питанні санкцій, «незважаючи на складності, на все лобі, яке є в Росії». Разом з тим, сказав Яценюк, рішення ухвалює Рада національної безпеки та оборони.

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«Закон прийнятий, підписаний. Рішення приймає Рада національної безпеки і оборони. Санкції стосуються, передусім, заборони на в’їзд – вже готові списки в близько 200 осіб. Також йдеться про замороження активів, заборону на участь в приватизації, введення фінансового моніторингу по всім компаніям, близьким до уряду Росії», - сказав Яценюк.

Він також сказав, що санкції стосуються заборони на придбання за державні кошти товарів з РФ. «Підготовлені всі списки, всі компанії… Ми працювали над цим півтора місяці і очікуємо на рішення РНБО, яке має відбутися в найближчий час», - сказав Яценюк

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України. Згодом Кабінет міністрів України узгодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв`язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами-резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, що підтримали військову агресію Росії щодо України.

Крім того, Кабмін пропонує не видавати ліцензії на ввезення до України з території Росії національної валюти - гривні, заборонити юридичним особам-резидентам РФ участь в приватизації, а також заборонити здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів Російської Федерації, крім випадків, коли такі закупівлі не можуть бути заміщені й це підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

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Також санкції передбачають заборону на передачу технологій і прав інтелектуальної власності резидентам РФ і введення додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного і ветеринарного контролю продуктів харчування, товарів легкої промисловості, косметичних засобів і товарів побутової хімії російського походження.

При цьому в Кабінеті міністрів не уточнили, стосовно яких саме компаній і фізичних осіб можуть бути введені санкції. Водночас, у середині серпня прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував, що набуття чинності законом дозволить уряду передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, які підтримують російську агресію на сході України.