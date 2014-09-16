Функції і відповідальність за надання послуг потрібно передавати місцевій владі - Петренко

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час відвідин 15 вересня Центру надання послуг у Чернігові.

Як повідомляє телеканал «Новий Чернігів», керівник Мінюсту відзначив, що робота чернігівського Центру надання послуг є «позитивним винятком з правила».

«Тут ми бачимо співпрацю місцевих органів влади - міської ради, міського голови і органів центральної влади. Відповідно, є високою і якість послуг, відсутні черги та створено гарні умови для праці адміністраторів. Це зайвий раз свідчить про те, що без передачі функцій і відповідальності за надання послуг місцевим органам влади ми ніколи не отримаємо в Україні якості послуг, якої потребують люди», - зазначив міністр.

За словами Петренка, зараз в центрах адмінпослуг по Україні запроваджуються максимально прості електронні сервіси, які значно полегшать життя громадян та зможуть успішно подолати корупцію.

«В чому полягала корупція? Під час прийняття документів була величезна бюрократія. Людина повинна була прийти і заповнити 8-9 папірців різного роду, допускала якісь технічні помилки і їй повертали ці документи. Вона знову поверталася в цей центр, починала шукати посередників, щоб провести цю елементарну законну реєстрацію, наприклад, свого права на квартиру. Окрім того, коли одна людина, яка приймає документи і приймає рішення щодо реєстрації фактично спілкується з споживачем - у неї виникає спокуса до корупції. Тому однією з інновацій центрів надання послуг стане розподіл на бек- і фронт-офіс, де буде виключена така можливість», - заявив він.

Як повідомив Петренко, Кабінету міністрів вже вдалося скоротити близько 600 дозвільних функцій, на яких у вигляді хабарів заробляли різного роду інспекції.

«Минулої п’ятниці уряд оприлюднив дуже важливу постанову, яка передбачає скорочення наполовину кількості контрольних та інспекційних органів. Ми вже ліквідували такі одіозні відомства, як Державне земельне агентство, на яке було багато нарікань у наших людей щодо видачі прав власності на землю, реєстрації землі та ведення державного земельного кадастру. Так само ліквідована Державна сільгоспінспекція, про яку ходили цілі легенди щодо збору хабарів по всій Україні», - розповів він.

Водночас, за словами міністра, було прийнято рішення передати по максимуму ті дозвільні функції, які залишилися, місцевим органам влади.

«Місцева влада є найближче до людей, вона несе найбільшу відповідальність перед людьми. І якщо, приміром, міський голова не надає якісні послуги своїм громадянам, якщо процвітає корупція, то громадяни дуже швидко такого голову знімуть з посади. Тому основне рішення, яке прийняв уряд - це рішення реформувати органи влади, наполовину скоротити їх кількість, а також відібрати у них функції контролю та нагляду за нашими громадянами та їх бізнесом», - заявив Петренко.

Також, за словами голови Міністерства юстиції, уряд прийняв рішення про введення мораторію на проведення будь-яких перевірок бізнесу до кінця року.