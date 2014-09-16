Фюле заявив, що РФ погрожувала розпочати повномасштабну економічну війну з Україною

Росія дала чітко зрозуміти, що в разі ратифікації Угоди про асоціацію ЄС та України, може розпочати повномасштабну економічну війну.

Про це заявив на засіданні Європарламенту єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, передає Українська правда.

"Всі з вас говорили на користь миру. Російські війська знаходяться на території України. Вони (Росія – ред.) дуже чітко дали зрозуміти, що як тільки асоціація буде ратифікована Верховною Радою, то того ж дня, не пізніше, вони приймуть подальші економічні обмеження", - розповів єврокомісар.

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"На додачу до військової загрози, ми постаємо перед загрозою повномасштабної економічної та торгівельної війни", - додав Фюле.

Він пояснив, що це Україна попросила відкласти застосування економічної частини асоціації.

"Причини були логічні і зрозумілі. Економіка проходить серйозні випробування. І вони хочуть мати більше часу для прийняття умов і тарифів, про які ми домовились", - сказав Фюле.

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Він заспокоїв євродепутатів, що Україна і ЄС працюватимуть над реформами і відновленням України в рамках Ради асоціації, та її розгалуженої структури.

"У нас є ратифікація, підготовленої угоди, ми маємо застосування політичної частини. Ми домовились, що реформи продовжаться", - запевнив Фюле.