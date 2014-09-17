Омбудсман: Найцинічніше порушення прав людини у Криму - автоматичне громадянство РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська вважає найцинічнішим порушенням прав людини в Криму автоматичне набуття громадянами України російського громадянства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, про це Лутковська сказала під час презентації моніторингового дослідження «Шість місяців потому: згортання прав та свобод людини в Криму», підготовленого Кримською польовою місією з прав людини на основі матеріалів, зібраних місією у липні-серпні 2014 року в АР Крим, Росії та Україні.

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У прес-службі нагадали, що через штучні ускладнення при подачі заяв про бажання залишити громадянство України, за законодавством Росії українські громадяни автоматично набули громадянства РФ, що є відвертою дискримінаційною практикою.

Серед цієї категорії громадян України особливими є порушення прав осіб, які перебувають на півострові у місцях позбавлення волі, адже, засуджені українськими судами, вони мають тепер відбувати покарання за російськими законами.

За словами Лутковської, вона вже отримала від таких осіб понад 400 скарг з проханням сприяти у переведенні їх для відбування покарання на територію материкової України.

Під час проведення презентації Лутковська звернулася до впливових міжнародних організацій з пропозицією створити спеціальну міжнародну місію для здійснення постійного моніторингу за дотриманням прав і свобод людини в АР Крим, насамперед, представників національних меншин.

Співголова Кримської польової місії, відомий російський правозахисник Андрій Юров підтримав позицію українського омбудсмана, назвавши безпрецедентною ситуацію з дотриманням прав і свобод людей на Кримському півострові. Він, зокрема, порівняв автоматичне набуття українськими громадянами громадянства РФ з кріпосною практикою передачі землі від одного поміщика до іншого разом із селянами, які на ній проживають.

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Високо оцінивши роботу Кримської польової місії, яка є практично єдиним джерелом інформації про реальний стан справ із дотриманням прав громадян на півострові, особливо української та кримськотатарської національних меншин, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відзначив той факт, що сьогодні практично розпочався новий етап ескалації насильства і прямих погроз щодо кримськотатарського народу і висловив сподівання на подальшу співпрацю місії з Меджлісом.

Кримська польова місія здійснює свою моніторингову діяльність на півострові з 5 березня 2014 року і є результатом об’єднання зусиль ряду правозахисних організацій з України, Росії, країн СНД, а також міжнародних організацій за підтримки уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.