Росію можуть виключити з ядерного співробітництва та системи Swift - проект резолюції ЄП

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті резолюції, яка буде винесена на голосування в Європейському парламенту у четвер.

Європарламент «вважає, що єдина життєздатна відповідь на погрози Росії для ЄС – стояти разом і говорити в один голос. (ЄП) вважає, що ЄС повинен переглянути свої відносини з Росією, відмовитися від концепції стратегічного партнерства і знайти новий уніфікований підхід”, - йдеться у проекті резолюції.

Водночас ЄП має намір заявити про підтримку обмежувальним заходам ЄС, ухвалених проти Росії через російську агресію.

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„(ЄП) вважає, що будь-які санкції повинні бути розроблені таким чином, щоб пов’язані з Кремлем компанії не могли їх уникнути; (ЄП) закликає ЄС уважно стежити за такими формами економічного співробітництва як акціонерний капітал та спільні підприємства”, - говориться в проекті документу.

Крім того, Європарламент може закликати держави-члени та Європейську дипломатичну службу виробити чіткий набір критеріїв, які у разі виконання зможуть „запобігти прийняттю нових обмежувальних заходів проти Росії або скасувати попередні”.

„(ЄП) вважає, що ці критерії повинні включати: повне виведення російських військ і найманців з території України; припинення поставок терористам зброї та техніки; абсолютне дотримання Росією режиму припинення вогню; встановлення ефективного міжнародного контролю та перевірки режиму припинення вогню; відновлення контролю України на всій її території”, - йдеться в проекті

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Більше того, ЄП планує закликати Європейську Раду та держави-члени не розглядати питання про скасування будь-яких санкцій проти РФ до виконання нею цих умов і бути готовими запровадити нові санкції за будь-які дії Росії, що можуть порушити угоду про припинення вогню або призвести до подальшої ескалації напруженості в Україні.

Європарламент також нагадає, що обмежувальні заходи, ухвалені ЄС, прямо пов`язані з порушенням Росією міжнародного права через незаконне приєднання Криму та дестабілізацію ситуації в Україні, тоді як торговельні заходи, застосовані Росією, в тому числі проти України та інших країн «Східного партнерства», є необґрунтованими.

„(ЄП) закликає ЄС розглянути можливість виключення Росії з цивільного ядерного співробітництва та системи Swift”, - сказано у проекті резолюції.