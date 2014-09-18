Російський олігарх Євтушенков допомагав Януковичу організувати конфлікт на Донбасі - журналіст

Він же допоміг колишньому президенту організувати конфлікт на Донбасі, який переріс у справжню війну.

Таку думку висловила оглядач "Еха Москви" Юлія Латиніна, повідомляє ТСН.

"Наскільки я розумію, [він] був одним з посередників, які зводили Януковича після його втечі з тими людьми, що влаштували все це в Україні. Про подробиці краще запитати донецького губернатора Таруту, який ще в самому початку донецької історії називав мені, до мого подиву, ім'я Євтушенкова", - зазначила журналістка.

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"Євтушенков намагався бути посередником в українській історії, тому що відчував у себе за спиною грізне дихання Сечіна, який хотів забрати у нього "Башнефть", судорожно шукав якісь козирі", - вважає Латиніна.