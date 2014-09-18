Бойовики відпустили з полону заступника мера Лисичанська - РНБО

Бойовики відпустили з полону заступника Лисичанського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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«Вчора бойовики так званої ЛНР звільнили з полону заступника Лисичанського міського голови Головньова, про захоплення якого ми повідомляли раніше. На даний час він перебуває за місцем постійного проживання. Обставини затримання та його звільнення з’ясовуються", - сказав Лисенко.