Україна, Литва та Польща створять спільний військовий підрозділ

02:28, 19 вересня 2014
Політика
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19 вересня міністр оборони України Валерій Гелетей у Варшаві підпише угоду з міністрами оборони Литви та Польщі про створення спільного військового підрозділу LITPOLUKRBRIG.

 

гелетей

Про це йдеться в повідомленні польського міністерства оборони.

У повідомленні говориться, що угоду підпишуть у присутності президента Польщі Броніслава Коморовського.

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Штаб спільної військової частини "LITPOLUKRBRIG" буде розташовуватися в Любліні.

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