Україна, Литва та Польща створять спільний військовий підрозділ
02:28, 19 вересня 2014Політика
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19 вересня міністр оборони України Валерій Гелетей у Варшаві підпише угоду з міністрами оборони Литви та Польщі про створення спільного військового підрозділу LITPOLUKRBRIG.
Гелетей у Варшаві підпише угоду про створення спільного військового підрозділу LITPOLUKRBRIG
Про це йдеться в повідомленні польського міністерства оборони.
У повідомленні говориться, що угоду підпишуть у присутності президента Польщі Броніслава Коморовського.
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Штаб спільної військової частини "LITPOLUKRBRIG" буде розташовуватися в Любліні.
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