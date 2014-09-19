Україна, Литва та Польща створять спільний військовий підрозділ

19 вересня міністр оборони України Валерій Гелетей у Варшаві підпише угоду з міністрами оборони Литви та Польщі про створення спільного військового підрозділу LITPOLUKRBRIG.

Про це йдеться в повідомленні польського міністерства оборони. У повідомленні говориться, що угоду підпишуть у присутності президента Польщі Броніслава Коморовського. Читайте такожУ Польщі завершилось багатонаціональне командно-штабне навчання «Кленова Арка — 2014» Штаб спільної військової частини "LITPOLUKRBRIG" буде розташовуватися в Любліні.

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