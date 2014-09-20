Росія після агресії проти України не може бути гарантом безпеки у світі - Гелетей

Російська Федерація після своєї агресії проти України не може бути гарантом безпеки у світі в рамках Організації Об'єднаних Націй.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Валерій Гелетей заявив у Варшаві 19 вересня.

"Очевидно, що Росія, яка є найбільшим агресором з часів Ялтинської мирної конференції і руйнує створену після Другої світової війни систему колективної безпеки, просто не має права бути одним із гарантів цієї безпеки", - сказав він.

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Гелетей подякував президентові Польщі Броніславу Коморовському за висловлену ним пропозицію обмежити права Росії як постійного члена Ради безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в інтерв’ю New York Times Коморовський заявив, що під час свого виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН має намір закликати представників країн обмежити право вето Росії в Раді безпеки цієї організації.

Водночас видання назвало майже неможливим виключення РФ з Радбезу ООН, оскільки, згідно з його основними положеннями, Росія мала б сама проголосувати за таке рішення.