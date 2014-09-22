У Кіровограді активісти зібралися під ОДА, щоб не допустити нового голову області на роботу

Як передає кореспондент УНІАН, активісти почали збиратися на 9:00 на площі Героїв Майдану під стінами облдержадміністрації.

Більшість із присутніх одягнені в камуфляж. Керівник кіровоградської Самооборони Микола Джоган повідомив, що попри те, що на Віче прийшло небагато людей, не з'явилися політики і політичні організації, які обіцяли підтримку, активісти все одно будуть діяти. Тому люди направились у приміщення ОДА, щоб поспілкуватись із Кузьменком.

Читайте такожІрпінці пікетували будинок "одіозного ректора" Мельника, вимагаючи не йти у мери міста (фото)Проте далі холу адміністрації кіровоградців не пропустили, натомість до людей вийшов керівник апарату ОДА Василь Смаглюк. Чиновник заявив, що Кузьменка на робочому місці немає і коли буде – невідомо. Також Смаглюк сказав, що не знає на коли заплановане представлення Кузьменка керівникам управлінь облдержадміністрації. Апаратна нарада, яка зазвичай проводиться щопонеділка о 10:00 і на якій, за даними активістів, сьогодні могли представляти Кузьменка, не відбулась. "Якщо три дні він не з'явиться на робоче місце, то хай складає із себе повноваження. Або якщо він з'явиться, то хай дає відповідь громаді", - заявила активістка Тетяна Бородіна.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня президент України Петро Порошенко призначив позафракційного народного депутата Сергія Кузьменка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації замість Олександра Петіка.

Кузьменко з червня по грудень 2012 року обіймав посаду заступника голови Кіровоградської ОДА.

На парламентських виборах 2012 року був обраний до Верховної Ради як кандидат від Партії регіонів у 103-му окрузі (з центром у місті Олександрія).

22 лютого 2014 року Кузьменко вийшов із фракції Партії регіонів, а пізніше і з самої партії.

Раніше, 19 вересня, кіровоградські активісти вже протестували під ОДА проти призначення Кузьменка новим керівником області.