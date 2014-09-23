Яценюк 24-25 вересня візьме участь у сесії Генасамблеї ООН

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У рамках перебування в Нью-Йорку заплановано виступ глави уряду на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН.

Яценюк також зустрінеться з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та проведе переговори з главами делегацій низки держав-членів ООН.

Серед інших запланованих заходів - зустрічі Яценюка з представниками ділових кіл США та керівництвом американських інвестиційних і фінансових установ, представниками неурядових організацій, йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 69-я сесія Генеральної асамблеї ООН офіційно відкрилася 16 вересня. Щорічні загальні дебати розпочнуться 24 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

Очікувалося, що президент України Петро Порошенко 25 вересня виступить на 69-й сесії Генасамблеї ООН.

Водночас вчора, 22 вересня, глава українського МЗС Павло Клімкін не виключив, що Порошенко може змінити плани участі в сесії Генасамблеї ООН.

Як зазначив міністр, у зв'язку з "необхідністю перебувати на місці", програма президента може бути змінена.