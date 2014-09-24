Командир "Азову" звинуватив керівництво силовиків у "зливі" інформації

Про це розповів командир полку "Азов" Андрій Білецький ТСН.

"Елементи зливу інформації однозначно присутні. Вони є і це факт. Казати, наскільки високий рівень зливу інформації, - надзвичайно складно", - заявив Білецький.

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Андрій Білецький навів два приклади.

"Штурм Маріуполя мав початися о 5-й ранку. Десь о третій годині ночі, коли почалася мобілізація на армійській базі, як потім стало відомо від ДНРівців, хтось повідомив "Чечену", що готується штурм "Азовом". Він взяв до 20 найкращих бойовиків та найкраще важке озброєння і проскочив у Сніжне. Це сталося виключно завдяки витоку інформації від командування українських силовиків", - каже Білецький.

"Другий приклад це – Іловайськ. Виїзд проходив з 2-ої до 4-ої ночі. Маршрут був відомий досить обмеженій кількості людей. Десь о 3:30 – 4:00 авангард батальйону потрапив у засідку, яка закінчилася для нас добре – бо ми її розгромили. Втратили тільки машини. Одразу після засідки був нанесений удар "Ураганами". Нас врятувало те, що між авангардом і основною частиною утворився великий розрив. Це говорить про те, що був відомий час та маршрут. У людей був час підготувати місце, підготовити "Урагани" з території РФ", - добав він.