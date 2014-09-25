МВФ та СБ залишаються поки що єдиними інвесторами в економіку України – Яценюк

Про це в інтерв’ю програмі «Час-Тайм» заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Приватні інвестори не готові йти в Україну, частина якої окупована Росією», - заявив Яценюк.

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Він додав, що це також план Росії – «окупувати Україну та пити з неї кров». Саме тому, за словами голови уряду, МВФ та Світовий банк лишається єдиними інвесторами в нашу країну.

Як повідомляв УНІАН, загалом з початку року Україна отримала від МВФ близько 4,5 млрд долл кредитних коштів в рамках виконання дворічної програми співпраці обсягом 17 млрд долл. По лінії Світового банку Україна отримала 2,5 млрд долл з загального обсягу фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік в обсязі 3,5 млрд долл.