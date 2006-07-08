Ющенко не уявляє «Нашу Україну» в опозиції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не уявляє такої ситуації, коли блок «Наша Україна» перебуватиме в опозиції. Про це глава держави заявив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу «Інтер».

В.ЮЩЕНКО вважає, що парламентська коаліція повинна проводити політику, проголошену Президентом. «Якщо цю політику замінити або підмінити, і з опозиції спостерігати за цією недалекоглядною політикою – це не може бути кращий вибір. Питання – бути коаліції чи не бути - починається з того, яку мету ставить перед собою коаліція», - сказав Президент України.

Він також вважає, що політична сила, яка формує коаліцію, має максимально докласти зусиль, щоб «українська політика відображала політику Президента». «Це її обов`язок. Через який формат це можна зробити? Переконаний – бути присутнім у владі і нести відповідальність, вести переговори, боротися, але мати прямий вплив на рішення. Є багато речей, які не будуть конструктивними для українського курсу. ї. Ми два роки тому боролися за українську політику. Я хочу, щоб Україна не кланялася ні Сходу, ні Заходу, щоб вона проводила незалежну політику, щоб було відчуття національної гідності, щоб ми відчували, що ми є господарями», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.