Коболєв: Жодного остаточного рішення у газових переговорах прийнято не було

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв

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"З огляду на велику кількість запитань щодо перебігу та результатів тристоронніх газових перемовин цього дня хочу надати одне просте роз'яснення: жодного остаточного рішення не було прийнято, жодного документу не було підписано. Крапка", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, в Берліні відбувається черговий раунд газових переговорів Україна-ЄС-Росія