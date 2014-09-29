Обама: Росія продовжить постачати газ Україні

Про це заявив президент США Барак Обама відповідаючи на запитання телеканалу CBS, передає dw.de.

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Крім цього, він підкреслив, що існує угода, згідно з якою Росія продовжить постачати газ до України. "Цієї зими вони не змерзнуть", - сказав Барак Обама, маючи на увазі українських громадян. На його думку, проблеми України не вдалося б вирішити, якщо б США не зайняли тверду позицію стосовно неправомірних політичних дій Росії.

Глава Білого дому також зауважив, що його відносини з президентом Росії Володимиром Путіним "завжди мали діловий характер". Він визнав, що політичний курс стосовно України і пропаганда російських ЗМІ принесли Путіну популярність серед росіян. При цьому президент США додав, що політика Кремля "дуже несприятлива для економіки і майбутнього Росії".