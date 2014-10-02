За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 18 поранені
13:02, 02 жовтня 2014Політика
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За добу в зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець, 18 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, за минулу добу на сході України загинув один український військовослужбовець і 18 отримали поранення.
Андрій Лисенко уточнив, що боєць загинув від вибуху, коли на блокпосту біля західної околиці населеного пункту Міусинськ військовий наряд підірвався на розтяжці з гранати РГД-5.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова МВС Арсен Аваковоприлюднив дані, згідно з якими на Донбасі за час проведення АТО загинули 134 міліціонери і бійці Нацгвардії.
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